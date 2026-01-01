Ecco il calendario delle partite di gennaio del Milan Futuro di Massimo Oddo, con tutte le date, gli orari e le dirette tv delle gare di Serie D. Un aggiornamento utile per seguire il percorso dei rossoneri nel mese, con informazioni precise su ogni appuntamento.

Ecco il calendario del Milan Futuro di Massimo Oddo, con tutte le partite di Serie D che i rossoneri disputeranno in questo mese di gennaio del nuovo anno. Tutte le informazioni necessarie: date, orari e diretta tv per ogni gara del Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calendario Milan Futuro: date, orari, diretta tv delle partite di Serie D di gennaio dei rossoneri di Oddo

Leggi anche: Calendario Milan: date, orari, diretta tv delle partite di Serie A di gennaio dei rossoneri di Allegri

Leggi anche: Calendario Milan: date, orari e diretta tv delle partite di Serie A fino alla 22^ giornata

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Chi è Andrej Kostic, il baby bomber che ha stregato il Milan: può arrivare nel mercato di gennaio; Scoppia il caso calendario per il Milan! La doppia sfida ravvicinata con Genoa e Fiorentina viola anche il regolamento; 'Milan - Como si giocherà a San Siro' La possibili date della partita; Calciomercato, al via il countdown: le date della finestra invernale.

#Calendario @acmilan: date, orari, diretta tv delle partite di @SerieA di #gennaio dei rossoneri di #Allegri - #Calcio #SerieA #SerieAEniLive #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com

Milan, il calendario di gennaio: 6 partite di Serie A in un mese, tour de force rossonero - facebook.com facebook