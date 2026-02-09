Domenica 8 febbraio, dall’altra parte del mondo, a Perth in Australia, Milan e Como scendono in campo per una partita che potrebbe decidere il campionato. La sfida, annunciata come un evento importante, si trasforma in una figuraccia: il match si gioca in circostanze strane e senza pubblico, lasciando tutti con l’amaro in bocca. La partita fantasma si conclude senza un risultato reale, ma il rinvio condiziona già le prossime giornate di Serie A. La situazione si fa complicata e i tifosi chiedono chiarezza.

Domenica 8 febbraio, Perth, Australia: dall’altra parte del pianeta, Milan e Como scendono in campo per una partita decisiva per la corsa scudetto ed al contempo storica, uno spot alla bellezza del calcio italiano. In un mondo parallelo – il film che si erano fatti gli sconclusionati padroni del pallone -, questa doveva essere la giornata memorabile in cui si disputava la prima partita della Serie A all’estero. In realtà, è solo l’ennesimo fastidioso, asterisco sulla classifica, che condizionerà anche questo campionato. È passata così quasi nell’indifferenza quella data segnata in rosso sul calendario per la famosa Milan-Como in Australia: la partita che la Serie A voleva a tutti i costi portare in Australia, con la scusa dell’indisponibilità di San Siro causa Olimpiadi, e più o meno condivisibili interessi commerciali, salvo doversi ritirare con la coda fra le gambe a causa dell’ ostruzionismo di Fifa e Uefa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milan-Como, l’ultima beffa della partita fantasma: dopo la figuraccia, il rinvio condiziona il campionato

