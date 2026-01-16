Adani dopo Como Milan | La più grande ingiustizia del campionato Allegri può dire solo una cosa

Adani ha commentato con fermezza la recente partita tra Como e Milan, definendola “la più grande ingiustizia del campionato”. Durante Viva El Futbol, il commentatore ha espresso il suo punto di vista, sottolineando le implicazioni di questa gara. Allegri, a sua volta, potrebbe dover riflettere su quanto accaduto, mentre il focus resta sull’analisi di un risultato che ha suscitato molte discussioni nel mondo del calcio.

Adani durante Viva El Futbol ha duramente attaccato il Milan dopo la vittoria contro il Como. E non sono mancate frecciatine ad Allegri. Durante il consueto appuntamento con Viva El Futbol, Daniele Adani ha analizzato la partita fra il Como e il Milan. E non sono mancate dure critiche nei confronti di Allegri e dei rossoneri. MILAN COMO – « I lariani hanno dato una lezioni di calcio al Milan e dico grazie a Fabregas. Non è giusto il risultato, anzi è la più grande ingiustizia di questo campionato. Allegri non può parlare di partita perfetta ». ALLEGRI – « Può dire che il risultato è stato perfetto, ma non la prestazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Adani dopo Como Milan: «La più grande ingiustizia del campionato. Allegri può dire solo una cosa» Leggi anche: Adani: “Como lezione di calcio al Milan. Una delle più grandi ingiustizie che …” Leggi anche: Adani attacca Allegri: “Così il Milan non può andare in Champions” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Como-Milan 1-3: Rabiot decisivo con la doppietta; Daniele Adani non è convinto del gioco del Milan di Max Allegri; Adani spara a zero contro Allegri: Max non sembra essere evoluto; Lo sfogo di Spalletti sul rigore di David: Gente che tifa Milan o Roma che ci dice cosa fare. Como-Milan, l'accusa di Adani dopo il successo rossonero scatena la polemica - Milan: promuove solo due rossoneri, boccia il gioco di Allegri e spiega i punti di forza di Fabregas. sport.virgilio.it

