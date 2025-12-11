La trasferta di Perth rischia di saltare | Milan-Como verso il rinvio

La partita tra Milan e Como, prevista per il 8 febbraio a Perth, rischia di essere rinviata a causa di complicazioni impreviste. La vicenda, definita come un intreccio all’australiana, sta creando incertezza sulla disputa dell’incontro, con possibili ripercussioni sul calendario e sulla logistica delle squadre coinvolte.

Intreccio all’australiana. Si potrebbe definire in questo modo l’evolversi della vicenda legata a Milan-Como, in programma il prossimo 8 febbraio allo stadio di Perth. Sembrava tutto pronto per la prima volta di una partita di serie A disputata al di fuori dei confini nazionali, ma nelle ultime ore sono emersi ostacoli regolamentari che potrebbero davvero mandare all’aria l’intero progetto. La situazione. L’amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo, grande promotore della trasferta australiana, ha sempre riconosciuto come, per l’effettiva organizzazione dell’evento, servissero 7 sì. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - La trasferta di Perth rischia di saltare: Milan-Como verso il rinvio

Calcio, se saltasse #Milan- #Como a Perth, in Australia, sarebbe "un'occasione persa per la #SerieA": ne parla il presidente dell'AC Milan, Paolo Scaroni, in esclusiva a Class CNBC. Secondo Scaroni, la trasferta australiana era una scommessa per promuove Vai su X

#MilanComo, dietrofront: niente trasferta a #Perth, si giocherà a #SanSiro. Ecco quando - facebook.com Vai su Facebook

Milan – Como in Australia: troppi vincoli della Federazione locale e rischia di saltare tutto, a febbraio niente Perth - Indiscrezioni di questi minuti: perde consistenza la trasferta in Australia di febbraio. ciaocomo.it scrive

Pagina 0 | Milan-Como fortemente a rischio a Perth: quali sono le ipotesi - La trasferta a Perth, la prima di Serie A fuori dai confini italiani, può saltare a causa delle regole imposte dall’Afc su sponsor e arbitri: cosa succede ora ... Scrive corrieredellosport.it