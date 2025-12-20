Milan per Allegri solo una multa Thiago Silva è un nuovo giocatore del Porto Idea Gabriel Jesus in prestito

Ecco le principali notizie di oggi, sabato 20 dicembre 2025, relative al Milan di Massimiliano Allegri. Milan, per Allegri solo una multa. Thiago Silva è un nuovo giocatore del Porto. Idea Gabriel Jesus in prestito. Le top news della giornata includono il caso della settimana tra Oriali e il tecnico rossonero e le ultime sul mercato del Diavolo.

Le top news della giornata di oggi, sabato 20 dicembre 2025, del Milan di Massimiliano Allegri: il caso della settimana tra Oriali e il tecnico rossonero e le ultime sul mercato del Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, per Allegri solo una multa. Thiago Silva è un nuovo giocatore del Porto. Idea Gabriel Jesus in prestito Leggi anche: Top News Milan: Allegri non si fida del Sassuolo. Mercato: sogno Zirkzee, idea Gabriel Jesus Leggi anche: Calciomercato Milan, valutazioni in corso per Gabriel Jesus in prestito: le ultime La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Allegri e il caso Oriali: cosa rischia il tecnico; Milan, per Allegri la ramanzina di Gravina e sanzione in arrivo: cosa rischia per gli insulti a Oriali; MN - Thiago Silva a zero: ecco perché Allegri lo vorrebbe subito; Napoli-Milan, Allegri rischia multa e squalifica. La reazione del tecnico. Thiago Silva, sfuma il ritorno al Milan con Allegri: il brasiliano firma con il Porto - L'ex difensore rossonero sembrava poter tornare clamorosamente a Milano, ma le carte in tavola sono decisamente cambiate ... tuttosport.com

