Milan per Allegri solo una multa Thiago Silva è un nuovo giocatore del Porto Idea Gabriel Jesus in prestito

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le principali notizie di oggi, sabato 20 dicembre 2025, relative al Milan di Massimiliano Allegri. Milan, per Allegri solo una multa. Thiago Silva è un nuovo giocatore del Porto. Idea Gabriel Jesus in prestito. Le top news della giornata includono il caso della settimana tra Oriali e il tecnico rossonero e le ultime sul mercato del Diavolo.

Allegri e il caso Oriali: cosa rischia il tecnico; Milan, per Allegri la ramanzina di Gravina e sanzione in arrivo: cosa rischia per gli insulti a Oriali; MN - Thiago Silva a zero: ecco perché Allegri lo vorrebbe subito; Napoli-Milan, Allegri rischia multa e squalifica. La reazione del tecnico.

milan allegri multa thiagoThiago Silva, sfuma il ritorno al Milan con Allegri: il brasiliano firma con il Porto - L'ex difensore rossonero sembrava poter tornare clamorosamente a Milano, ma le carte in tavola sono decisamente cambiate ... tuttosport.com

milan allegri multa thiagoThiago Silva aspetta l'Europa: il Milan fa sul serio e Allegri lo rivuole, la situazione - Il difensore brasiliano è nella lista degli svincolati e attende una chiamata dai club europei. tuttosport.com

milan allegri multa thiagoThiago Silva: la risposta di Allegri, cosa c’è di vero sul ritorno al Milan - Le difficoltà mostrate da De Winter nel ricoprire il ruolo di unico cambio per l’intera linea ... fantamaster.it

