Migranti | Viminale 1813 arrivi via mare in un mese -56% rispetto al 2025

Nel mese di gennaio, sono sbarcati in Italia 1813 migranti via mare, più della metà rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il dato segna un calo del 56% e si traduce in una diminuzione netta degli sbarchi rispetto ai mesi precedenti. Le autorità spiegano che le operazioni di controllo e le rotte cambiate hanno contribuito a questa diminuzione.

Roma, 9 febbraio 2026 – Un calo significativo del 56% negli arrivi via mare di migranti in Italia rispetto allo stesso periodo del 2025 è stato registrato nel corso dell'ultimo mese, con un totale di 1813 persone sbarcate. La Sicilia rimane la principale regione di sbarco, mentre la Libia continua ad essere il paese di partenza più frequente. Questi dati, diffusi dal Viminale, delineano un quadro in evoluzione del fenomeno migratorio nel Mediterraneo. L'analisi dei flussi migratori evidenzia una diminuzione marcata rispetto ai 4156 arrivi registrati tra gennaio e febbraio 2025. Un cambiamento che, pur non risolvendo la complessità della questione, introduce elementi di riflessione sulle dinamiche che regolano i movimenti migratori verso l'Italia.

