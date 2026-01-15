Migranti Roberti | Arrivi dimezzati rispetto al pre Covid

Secondo Roberti, gli arrivi di richiedenti asilo in Friuli Venezia Giulia sono quasi dimezzati rispetto ai livelli pre-Covid. Questa diminuzione riflette un cambiamento nelle dinamiche migratorie e nell’andamento del fenomeno, che si è ridimensionato dall’insediamento della recente amministrazione regionale. La situazione attuale evidenzia una tendenza diversa rispetto agli anni precedenti, con possibili implicazioni sulle politiche di gestione e accoglienza nel territorio.

