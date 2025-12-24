Naufragio al largo della Libia morti più di 100 migranti
Nuova tragedia nel Mar Mediterraneo. Sarebbero 116 i migranti morti nel naufragio di un’imbarcazione che, salpata da Zuwarah in Libia la sera del 18 dicembre, aveva lanciato un SOS poco dopo la partenza, finendo poi alla deriva. L’unico sopravvissuto è stato salvato da un pescatore tunisino. Lunedì 22 dicembre i migranti erano stati cercati in mare con il velivolo Seabird di Sea Watch. Per #Seabird sono gli ultimi giorni di volo prima del maltempo. Abbiamo saputo di questa imbarcazione in legno dispersa nel Mediterraneo, partita lo scorso giovedì con quasi 100 persone a bordo. Siamo in volo per cercare le loro tracce. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Migranti, 18 morti in un naufragio al largo della Libia: l'imbarcazione diretta verso l?Europa
Leggi anche: Migranti, nuova tragedia nel Mediterraneo: 18 morti in naufragio al largo della Libia
Come ci si addestra nel fianco est della Nato; Droni ucraini colpiscono petroliera russa al largo di Creta; Fabrizio Corona davanti ai pm: Ho più di 100 segnalazioni del Sistema Signorini.
Naufragio di migranti al largo Libia, Alarm Phone: “116 morti, un superstite. L’Italia non ha risposto” - Alarm Phone: “Contro il silenzio e l’indifferenza delle autorità, esigiamo risposte. fanpage.it
Migranti, naufragio al largo della Libia: oltre 100 morti secondo Alarm Phone - Lo afferma Alarm phone che alcuni giorni fa aveva lanciato l'allerta su un barcone alla deriva di sui s ... tg24.sky.it
Tragedia nel mediterraneo: 116 morti in un naufragio al largo Libia - Lo afferma Alarm phone che alcuni giorni fa aveva lanciato l'allerta su un barcone alla deriva di ... msn.com
Almeno 14 cittadini egiziani sono morti in seguito al naufragio di un'imbarcazione di migranti irregolari al largo delle coste greche, mentre 13 persone risultano ancora disperse. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri egiziano, precisando che il capo della di - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.