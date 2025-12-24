Strage di migranti al largo della Libia | 116 morti un solo superstite

Roma, 24 dicembre 2025 – Si teme l’ennesima strage di migranti nel Mediterraneo. Secondo la Alarm Phone un’imbarcazione con a bordo circa 116 persone sarebbe naufragata al largo della Libia. La stessa Alarm Phone alcuni giorni fa aveva lanciato l'allerta sul barcone alla deriva di cui si erano perse le tracce e a bordo del quale c'erano 117 migranti partiti da Zuwarah la sera del 18 dicembre. L'unico sopravvissuto sarebbe stato salvato da un pescatore tunisino. Alarm Phone: “Abbiamo provato a contattare la barca in tutti i modi”. Secondo le informazioni ricevute, la partenza era avvenuta intorno alle 20 ora locale della sera precedente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

