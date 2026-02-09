Migranti Alarm Phone | 30 persone in difficoltà a sud di Lampedusa

Trenta persone sono in difficoltà al largo di Lampedusa. Alarm Phone, la rete di attivisti che monitora le rotte del Mediterraneo, ha segnalato la situazione su X. Le persone a bordo di un’imbarcazione rischiano ora di trovarsi in grave pericolo. La Guardia Costiera sta ricevendo le segnalazioni e si sta attivando per intervenire.

Secondo quanto riferito, le autorità competenti sarebbero state informate della situazione e, sottolinea Alarm Phone, è necessario un intervento immediato per portare in salvo tutte le persone senza ulteriori ritardi. Migranti, Alarm Phone: "Naufragio nel Mediterraneo, almeno 50 morti e un superstite" Un possibile nuovo naufragio nel Mediterraneo centrale ha causato almeno 50 vittime, secondo quanto riferisce Alarm Phone. Naufragio di migranti al largo Libia, Alarm Phone: "116 morti, un superstite. L'Italia non ha risposto" #Migranti Almeno 50 persone sono morte venerdì in un #naufragio nel Mediterraneo centrale. Lo ha raccontato un sopravvissuto, portato a Malta. Il gruppo era partito dalla Tunisia, era in mare da 24 ore.

