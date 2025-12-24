Naufragio di migranti al largo Libia Alarm Phone | 116 morti un superstite L’Italia non ha risposto

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alarm Phone: "Contro il silenzio e l'indifferenza delle autorità, esigiamo risposte. Le famiglie che cercano i loro cari scomparsi hanno diritto alla verità". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Sea Watch: «Disperso barcone con 100 migranti a bordo»; Naufragio al largo della Libia, A bordo della nave 117 migranti

naufragio migranti largo libiaNaufragio di migranti al largo Libia, Alarm Phone: “116 morti, un superstite. L’Italia non ha risposto” - Alarm Phone: “Contro il silenzio e l’indifferenza delle autorità, esigiamo risposte. fanpage.it

naufragio migranti largo libiaMigranti, naufragio al largo della Libia: oltre 100 morti secondo Alarm Phone - Lo afferma Alarm phone che alcuni giorni fa aveva lanciato l'allerta su un barcone alla deriva di sui s ... tg24.sky.it

Tragico naufragio al largo della Libia, Sea Watch: «Morti 116 migranti, un solo sopravvissuto» - La nave era salpata il 18 dicembre e poco dopo era stato lanciato un Sos: da allora se ne erano perse le tracce ... unionesarda.it

