Naufragio di migranti al largo Libia Alarm Phone | 116 morti un superstite L’Italia non ha risposto
Alarm Phone: "Contro il silenzio e l'indifferenza delle autorità, esigiamo risposte. Le famiglie che cercano i loro cari scomparsi hanno diritto alla verità". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Naufragio di migranti al largo Libia, Alarm Phone: “116 morti, un superstite. L’Italia non ha risposto”
Leggi anche: “L’Italia non ha risposto”: naufragio al largo della Libia, 116 morti, un solo superstite
Sea Watch: «Disperso barcone con 100 migranti a bordo»; Naufragio al largo della Libia, A bordo della nave 117 migranti; Come ci si addestra nel fianco est della Nato; I migliori articoli su rifugiati e immigrazione 45/2025.
Naufragio di migranti al largo Libia, Alarm Phone: “116 morti, un superstite. L’Italia non ha risposto” - Alarm Phone: “Contro il silenzio e l’indifferenza delle autorità, esigiamo risposte. fanpage.it
Migranti, naufragio al largo della Libia: oltre 100 morti secondo Alarm Phone - Lo afferma Alarm phone che alcuni giorni fa aveva lanciato l'allerta su un barcone alla deriva di sui s ... tg24.sky.it
Tragico naufragio al largo della Libia, Sea Watch: «Morti 116 migranti, un solo sopravvissuto» - La nave era salpata il 18 dicembre e poco dopo era stato lanciato un Sos: da allora se ne erano perse le tracce ... unionesarda.it
#Migranti Nuovo naufragio al largo della Libia. A bordo dell'imbarcazione c'erano 117 persone. Solo una sarebbe sopravvissuta, un uomo salvato da un pescatore tunisino. Lo ha rivelato la ong tedesca Alarm Phone. La barca era partita il 18 dicembre. - facebook.com facebook
Migranti, Sea Watch: naufragio nel Mediterraneo, si temono 116 morti x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.