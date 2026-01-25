Migranti Alarm Phone | Naufragio nel Mediterraneo almeno 50 morti e un superstite

Un possibile nuovo naufragio nel Mediterraneo centrale ha causato almeno 50 vittime, secondo quanto riferisce Alarm Phone. Un superstite è stato salvato in acque internazionali e sbarcato a Malta. La situazione evidenzia ancora una volta le criticità legate ai flussi migratori e alle emergenze nel tratto di mare tra Nord Africa e Europa. La comunità internazionale è chiamata a intensificare gli sforzi per prevenire queste tragedie e garantire assistenza e sicurezza ai migranti.

(Adnkronos) – Probabile nuovo naufragio nel Mediterraneo centrale. Secondo quanto riferito dall'organizzazione Alarm Phone su X "un migrante è stato salvato in acque internazionali ed è stato sbarcato a Malta. Le autorità maltesi hanno confermato il salvataggio del migrante che ha raccontato che almeno 50 persone sono morte lo scorso venerdì in un naufragio nel Mediterraneo centrale. Il sopravvissuto ha raccontato che il gruppo di migranti era partito dalla Tunisia e aveva navigato per 24 ore in acqua". Alarm Phone da giorni segnala di non avere più notizie di persone partite dalla Tunisia su tre imbarcazioni.

