Migliora lo smog in Italia solo 13 città fuorilegge nel 2025 | male Napoli
La qualità dell’aria in Italia migliora, ma non abbastanza. Nel 2025, solo 13 città saranno fuori legge per lo smog, e tra queste c’è ancora Napoli, che fatica a ridurre i livelli di inquinamento. La lotta contro l'inquinamento resta difficile, e le città devono fare di più per proteggere i cittadini.
Tempo di lettura: 3 minuti Lo smog nelle città italiane diminuisce, ma non abbastanza da cambiare davvero rotta. Nel 2025 sono scese a 13 le città che hanno superato i limiti giornalieri di polveri sottili PM10 (50 microgrammi per metro cubo per un massimo di 35 giorni all’anno) contro i 25 del 2024, i 18 del 2023 e i 29 del 2022. Quello del 2025 è dunque uno dei bilanci più positivi degli ultimi anni. Palermo ha la maglia nera, seguita da Milano, Napoli e Ragusa. E’ la fotografia dello stato della qualità dell’aria nei capoluoghi di provincia italiani contenuta nel nuovo rapporto “Mal’Aria di città 2026” di Legambiente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
