Lo smog? Male la deroga salva-falò
Da oggi, nelle province di Brescia, Bergamo, Mantova, Como e Monza, entrano in vigore le misure temporanee di primo livello per contrastare l'inquinamento atmosferico. Le polveri sottili superano i limiti consentiti, rendendo necessarie queste restrizioni. La situazione richiede attenzione e rispetto delle norme per ridurre l’impatto dello smog sulla salute e sull’ambiente.
Polveri sottili oltre i limiti: da oggi scattano le misure temporanee antinquinamento di primo livello nelle province di Brescia, Bergamo, Mantova, Como e Monza. Stop quindi ai veicoli fino a euro 1 benzina ed euro 4 diesel, a spandimento di liquami zootecnici e a impianti termici a biomassa legnosa fino a 3 stelle. L’anno è iniziato del resto malissimo per la qualità dell’aria: le centraline Arpa segnalano già 11 giorni oltre i limiti di Pm10 a Soresina (Cremona) e 9 a Rezzato (Brescia). Alle stelle anche il Pm2,5: il 14 dicembre la centralina fissa di Darfo Boario Terme segnava concentrazioni medie di 77 microgrammimc: per l’Oms non dovrebbero superare i 15. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
La situazione smog in Emilia-Romagna continua ad andare molto male. https://www.dire.it/14-01-2026/1208632-pm-10-ancora-da-bollino-rosso-in-emilia-romagna-prosegue-lo-stop-alle-auto-inquinanti facebook
La situazione #smog in #EmiliaRomagna va male, molto male: prorogati i limiti per le auto inquinanti fino al #16gennaio. Per l' @ARPAE la situazione è da bollino rosso. x.com
