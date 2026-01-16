Da oggi, nelle province di Brescia, Bergamo, Mantova, Como e Monza, entrano in vigore le misure temporanee di primo livello per contrastare l'inquinamento atmosferico. Le polveri sottili superano i limiti consentiti, rendendo necessarie queste restrizioni. La situazione richiede attenzione e rispetto delle norme per ridurre l’impatto dello smog sulla salute e sull’ambiente.

Polveri sottili oltre i limiti: da oggi scattano le misure temporanee antinquinamento di primo livello nelle province di Brescia, Bergamo, Mantova, Como e Monza. Stop quindi ai veicoli fino a euro 1 benzina ed euro 4 diesel, a spandimento di liquami zootecnici e a impianti termici a biomassa legnosa fino a 3 stelle. L’anno è iniziato del resto malissimo per la qualità dell’aria: le centraline Arpa segnalano già 11 giorni oltre i limiti di Pm10 a Soresina (Cremona) e 9 a Rezzato (Brescia). Alle stelle anche il Pm2,5: il 14 dicembre la centralina fissa di Darfo Boario Terme segnava concentrazioni medie di 77 microgrammimc: per l’Oms non dovrebbero superare i 15. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Lo smog? Male la deroga salva-falò"

Leggi anche: Si sente male durante un volo per New York. Operatrice sanitaria biturgense lo salva

Leggi anche: Mainz-Fiorentina, le pagelle viola. Sohm si salva, il resto è da rivedere. Male la difesa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lo smog? Male la deroga salva-falò.

"Lo smog? Male la deroga salva-falò" - Polveri sottili oltre i limiti: da oggi scattano le misure temporanee antinquinamento di primo livello nelle province di Brescia, Bergamo, Mantova, Como e Monza. ilgiorno.it