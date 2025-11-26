Turismo in Toscana flussi in calo nel 2025 | tengono solo città d’arte e montagna Male il mare boom degli asiatici
Firenze, 26 novembre 2025 – Un 2025 in chiaroscuro per il turismo toscano. Secondo l’ultima congiuntura regionale di Irpet, nei primi nove mesi dell’anno le presenze complessive sono diminuite dell’1,9% rispetto allo stesso periodo del 2024, un dato calcolato sterilizzando gli effetti dell’aumento delle strutture non adempienti agli obblighi di comunicazione. A pesare è soprattutto la flessione del turismo domestico, scivolato del 4,5% e responsabile di gran parte del segno negativo regionale. A sostenere il settore è invece la componente internazionale, che cresce dello 0,4%. Turisti nel centro di Montecatini Città d’arte in crescita, mare in crisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
