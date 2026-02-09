Migliora la cura per la Bpco grave Grazie al primo anticorpo monoclonale e alla gestione integrata

Una svolta importante arriva in Italia per i pazienti con Bpco grave. Per la prima volta, si utilizza un anticorpo monoclonale specifico e si applica una gestione più integrata del trattamento. Questa novità potrebbe cambiare il modo di affrontare la malattia, offrendo nuove speranze a chi convive da tempo con questa condizione.

Una svolta significativa nella cura della broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) grave si registra in Italia. L’Agenzia del Farmaco ha approvato la rimborsabilità di dupilumab, un anticorpo monoclonale innovativo, in grado di ridurre il rischio di riacutizzazioni per i pazienti già sottoposti a triplice terapia. Questa approvazione, giunta nel febbraio 2026, apre nuove prospettive terapeutiche per una malattia debilitante che impatta significativamente la qualità della vita di molti pazienti. La Bpco, una patologia polmonare cronica e progressiva, rende difficoltosa la respirazione, limitando progressivamente le attività quotidiane.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Bpco Grave

La Commissione europea ha dato il via libera a mepolizumab, un anticorpo monoclonale di Gsk, per i pazienti adulti con Bpco non controllata.

La BPCO, ancora sottovalutata e sottodiagnosticata, colpisce milioni di persone nel mondo e peggiora la vita di chi deve affrontarla ogni giorno.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Bpco Grave

Argomenti discussi: Embolia: Ministero della Salute disponibile subito a confronto per migliorare i percorsi di cura; Brotto (Alagille Italia), 'Odevixibat passo fondamentale per cura sindrome di Alagille. Migliora; Brotto (Alagille Italia), 'Odevixibat passo fondamentale per cura sindrome di Alagille. Migliora qualità di vita pazienti e loro famiglie'; Umanizzazione delle cure oncologiche: dal caring massage alla realtà virtuale.

Migliora la cura per la Bpco grave. Grazie al primo anticorpo monoclonale e alla gestione integrataL’Agenzia del farmaco ha approvato la rimborsabilità di dupilumab, un farmaco mirato che riesce a ridurre di oltre il 30% il rischio di crisi in chi già ... repubblica.it

Cura per il bipolarismo: approcci terapeutici e gestioneScopri le strategie di cura per il bipolarismo e migliorare la qualità della vita. Approfondisci le terapie farmacologiche e psicologiche. microbiologiaitalia.it

Prendersi cura della propria salute significa migliorare la qualità della vita. Per questo Eblart mette al centro le persone e offre un sostegno integrativo una tantum di 250 € ai lavoratori artigiani che devono affrontare cure importanti, come gli impianti odont facebook