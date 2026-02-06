Bpco non controllata Ue approva anticorpo monoclonale mepolizumab

La Commissione europea ha dato il via libera a mepolizumab, un anticorpo monoclonale di Gsk, per i pazienti adulti con Bpco non controllata. Il farmaco si aggiunge alle terapie già in uso, come corticosteroidi inalatori e beta2-agonisti, e mira a migliorare la condizione di chi ha eosinofili elevati nel sangue. La decisione apre nuove possibilità di trattamento per chi fatica a controllare la malattia.

Roma, 6 feb. (Adnkronos Salute) - Gsk annuncia che la Commissione europea ha approvato mepolizumab, un anticorpo monoclonale diretto contro l'interleuchina-5, negli adulti come trattamento di mantenimento aggiuntivo per la Bpco (broncopneumopatia cronica ostruttiva) non controllata caratterizzata da un aumento degli eosinofili nel sangue, in associazione a un corticosteroide inalatorio, un beta2-agonista a lunga durata d'azione e un antagonista muscarinico a lunga durata d'azione. L'approvazione si è basa sui dati positivi dello studio di fase 3 Matinee, in cui mepolizumab - comunica l'azienda in una nota - ha mostrato una riduzione clinicamente e statisticamente significativa del tasso annualizzato di riacutizzazioni moderategravi rispetto al placebo più lo standard di cura in un ampio spettro di pazienti con Bpco con fenotipo eosinofilo.

