Sottovalutata e ancora sottodiagnosticata la BPCO è una patologia che ha un impatto pesante sulla quotidianità di pazienti e caregiver Un anticorpo monoclonale apre oggi una nuova prospettiva
La BPCO, ancora sottovalutata e sottodiagnosticata, colpisce milioni di persone nel mondo e peggiora la vita di chi deve affrontarla ogni giorno. Per molti pazienti, anche le azioni più semplici come salire le scale o uscire di casa diventano sfide difficili da superare. Oggi, grazie a un nuovo anticorpo monoclonale, si apre una speranza concreta per migliorare le terapie e la qualità di vita di chi vive con questa malattia.
A zioni semplici come fare le scale o uscire di casa per andare a fare la spesa possono diventare un’impresa per le persone, 3 00 – 400 milioni nel mondo, che convivono con questa malattia. Parliamo della Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (Bpco), patologia subdola e complessa per la gestione della quale si apre però oggi un nuovo spiraglio. Cnr: la ricerca scientifica è fondamentale per la competitività X La novità arriva dal mondo della ricerca ed è il primo farmaco biologico mirato in Bpco, un anticorpo monoclonale che sarà a breve rimborsato anche in Italia, come è stato messo in luce durante l’evento “La BPCO ha un nuovo respiro”, svoltosi a Milano, su iniziativa di Sanofi e Regeneron. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Approfondimenti su BPCO Patologia
Svolta per l’emicrania pediatrica: l’anticorpo monoclonale che dimezza gli attacchi
Una recente ricerca pubblicata sul New England Journal of Medicine ha evidenziato come il fremanezumab, un anticorpo monoclonale, possa contribuire a ridurre significativamente gli attacchi di emicrania nei bambini e negli adolescenti.
“La malattia ha avuto in impatto drammatico su di me, cambiando ogni mia prospettiva. Oggi per me è primavera”: Luca Carboni è un (meraviglioso) miracolo vivente
Ultime notizie su BPCO Patologia
Argomenti discussi: La BPCO volta pagina: a breve anche in Italia il primo farmaco biologico mirato.
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.