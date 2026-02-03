La BPCO, ancora sottovalutata e sottodiagnosticata, colpisce milioni di persone nel mondo e peggiora la vita di chi deve affrontarla ogni giorno. Per molti pazienti, anche le azioni più semplici come salire le scale o uscire di casa diventano sfide difficili da superare. Oggi, grazie a un nuovo anticorpo monoclonale, si apre una speranza concreta per migliorare le terapie e la qualità di vita di chi vive con questa malattia.

A zioni semplici come fare le scale o uscire di casa per andare a fare la spesa possono diventare un’impresa per le persone, 3 00 – 400 milioni nel mondo, che convivono con questa malattia. Parliamo della Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (Bpco), patologia subdola e complessa per la gestione della quale si apre però oggi un nuovo spiraglio. Cnr: la ricerca scientifica è fondamentale per la competitività X La novità arriva dal mondo della ricerca ed è il primo farmaco biologico mirato in Bpco, un anticorpo monoclonale che sarà a breve rimborsato anche in Italia, come è stato messo in luce durante l’evento “La BPCO ha un nuovo respiro”, svoltosi a Milano, su iniziativa di Sanofi e Regeneron. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sottovalutata e ancora sottodiagnosticata, la BPCO è una patologia che ha un impatto pesante sulla quotidianità di pazienti e caregiver. Un anticorpo monoclonale apre oggi una nuova prospettiva

