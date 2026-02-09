Microimprese e sostenibilità ' green' oltre il 76% ha messo in campo un' azione per l' ambiente

Oltre il 76% delle microimprese modenesi ha già adottato azioni per l’ambiente. Questo dato emerge da un sondaggio condotto dall’ufficio studi Lapam Confartigianato, che ha analizzato come le piccole aziende della zona si stanno muovendo sul fronte della sostenibilità. La maggior parte di queste imprese ha deciso di investire in pratiche più verdi, confermando un cambio di passo rispetto al passato. Ora, molte di loro puntano a ridurre l’impatto ambientale, anche se con modalità e tempi diversi. La tendenza sembra in crescita e dimostra

Come evolve l'approccio delle micro e piccole imprese modenesi al tema della sostenibilità? Per cercare di rispondere a questa domanda, l'ufficio studi Lapam Confartigianato ha analizzato le risposte che la base associativa ha fornito a un sondaggio dedicato. Ciò che emerge dai dati è che il 76.

