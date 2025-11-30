Selenella rappresenta una delle eccellenze più solide della filiera ortofrutticola italiana. Nata nel 1990 come Consorzio per la patata tipica di Bologna, ha saputo valorizzare un patrimonio agricolo radicato nell’Ottocento, quando il territorio bolognese si distingueva per la qualità delle coltivazioni. Nel corso degli anni, il Consorzio ha intrapreso un percorso di crescita fondato su innovazione, studio dei suoli e miglioramento delle tecniche produttive, collaborando stabilmente con l’Università di Bologna e con istituti di ricerca nazionali. Oggi Selenella riunisce 10 soci, un’organizzazione di produttori, due cooperative e sette commercianti privati, che a loro volta coinvolgono 320 imprenditori agricoli distribuiti prevalentemente in Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Consorzio che ha fatto la storia. Sostenibilità e innovazione nel rispetto dell’ambiente