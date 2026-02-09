Mici | solo il 32% dei pazienti con malattia di Crohn riceve supporto nutrizionale
Solo il 32% dei pazienti con malattia di Crohn riceve il supporto nutrizionale di cui avrebbe bisogno. La nuova ricerca condotta dai gastroenterologi Silvio Danese e Ferdinando D’Amico dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano rivela che la maggior parte dei malati non riceve un aiuto adeguato in campo alimentare. Il lavoro, realizzato con il sostegno di Nestlé Health Science, fa parte della campagna “Più Crohnsapevoli – Per una nutrizione consapevole”.
Presentata la nuova ricerca condotta dai gastroenterologi Silvio Danese w e Ferdinando D'Amico dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, sviluppata con il supporto di Nestlé Health Science nell'ambito della campagna "Più Crohnsapevoli – Per una nutrizione consapevole". Sebbene il 73% dei pazienti riconosca l'importanza dell'alimentazione nella gestione della malattia di Crohn, solo il 32% riceve indicazioni nutrizionali da un professionista.
