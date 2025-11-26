Michael Jackson Legend The Show | il re del pop in uno spettacolo unico

È il primo grande omaggio orchestrale dedicato a Michael Jackson Legend The Show, che per la prima volta arriva al Teatro Celebrazioni di Bologna dopo un tour di successo iniziato nel 2024 in Italia e all’estero, e che ora si presenta completamente rinnovato, con nuove coreografie, inediti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Quando Maradona fu a un passo dal giocare in Colombia per il Michael Jackson del narcotraffico (L’Equipe) Il quotidiano francese racconta la trattativa a tavola tre cibo, vino e sfarzo. Poi, scrive L'Equipe, "Diego finì a Napoli città sotto il controllo della camorra - facebook.com Vai su Facebook

X Factor, il terzo Live: Viscardi canta Michael Jackson, Delia porta De André. Ospite Tommaso Paradiso Vai su X

"Michael Jackson Legend The Show": il re del pop in uno spettacolo unico - È il primo grande omaggio orchestrale dedicato a Michael Jackson Legend The Show, che per la prima volta arriva al Teatro Celebrazioni di Bologna dopo un tour di successo iniziato nel 2024 in Italia e ... Secondo bolognatoday.it

Legend The Show, il mito di Michael Jackson rivive a Rende - E, in effetti, difficile averne abbastanza della musica di Michael Jackson, l’indiscusso Re Del Pop, una leggenda che ha segnato in modo indelebile la storia de ... Da lametino.it

Posticipato più volte, il film ha finalmente una data d'uscita. Avrà l'ardua impresa di far rivivere il mito di Michael Jackson. Il suo volto? Quello del nipote Jaafar - Posticipato più volte, il film su Michael Jackson ha finalmente una data d'uscita. Secondo iconmagazine.it