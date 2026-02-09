La gara di combinata a squadre maschile di Milano-Cortina 2026 è stata una sfida tirata fino all’ultimo secondo. Le squadre si sono date battaglia con tempi molto vicini, creando suspense e un ritmo intenso. Alla fine, la competizione si è decisa negli ultimi minuti, lasciando tutti con il fiato sospeso.

La combinata a squadre maschile milano cortina 2026 ha mostrato una serrata bagarre sul filo dei minuti decisivi, con una distanza ravvicinata che ha imposto riflessioni sulla prestazione complessiva di due protagonisti azzurri. L'analisi seguente sintetizza l'esito, le considerazioni degli atleti e gli elementi tecnici che hanno inciso sull'andamento della gara. La prestazione complessiva dei due atleti è stata guidata da una determinazione costante, ma il podio non è stato raggiunto a causa di un gap di 13 centesimi rispetto all'argento. La distanza contenuta evidenzia una prova di alto livello, pur non bastando per salire sul podio.

© Mondosport24.com - Mi dispiace per la prima parte, lo sci non scattava. Gareggiare con Paris è stato un onore

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Tommaso Sala si dice dispiaciuto per come è andata nel primo settore, dove non è riuscito a far scorrere bene lo sci.

