Mi dispiace… Ballando con le stelle la concorrente costretta ad abbandonare lo studio
L’ultima puntata di Ballando con le Stelle ha mostrato ancora una volta quanto dietro le luci e gli applausi si nascondano storie di grande fatica e determinazione. Tra coreografie scintillanti, giudizi taglienti e colpi di scena, un dettaglio fondamentale è rimasto invisibile agli occhi del pubblico fino a questa mattina, quando uno dei protagonisti della puntata ha deciso di raccontare ciò che davvero era accaduto dietro le quinte. L’atmosfera in studio, come sempre, era carica di tensione e adrenalina. Nessuno, né tra i telespettatori né tra gli addetti ai lavori, avrebbe immaginato che una delle concorrenti fosse scesa in pista in condizioni fisiche estremamente precarie, costretta a stringere i denti per non compromettere il proprio percorso nel programma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Ballando con le stelle, Carolyn Smith si sbilancia sul cast e su Francesca Fialdini rivela: "Mi dispiace, ma..."
Mi dispiace non mi ritiro. Ma chi m’ammazza a me. Conducevo quattro trasmissioni contemporaneamente, ma secondo voi mi ritiro? ” Barbara D’Urso non ha alcuna intenzione di abbandonare Ballando con le Stelle, nonostante il recente infortunio che ha fatt - facebook.com Vai su Facebook
Ballando con le stelle, pagelle: Francesca Fialdini (8) rientro da applausi, D'Urso non molla (7), Erra (4) incomprensibile - Promossi e bocciati e top e flop della puntata di sabato 6 dicembre, la prima semifinale, del dance show di Rai Uno guidato da Milly Carlucci ... Come scrive libero.it
Andrea Delogu sarà a Ballando con le Stelle dopo la morte del fratello? Il cordoglio dei concorrenti e l'incognita della puntata - Dopo la morte del fratello diciottenne, la concorrente del programma di Milly Carlucci potrebbe non partecipare alla puntata di sabato 1 novembre. Scrive ilmessaggero.it
Vincitore Ballando con le Stelle 2025, chi è nuovo concorrente favorito/ Ecco il nome inaspettato - Vincitore Ballando con le Stelle 2025: chi è il favorito assoluto della settimana ... Scrive ilsussidiario.net