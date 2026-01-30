Quelle chat Ranucci-Boccia nell’affaire Sangiuliano

Si torna a parlare delle chat tra Ranucci e Boccia nell’ambito dell’affaire Sangiuliano. Emerse nuove conversazioni che sembrano confermare un piano studiato a tavolino per screditare il ministro e mettere sotto pressione il governo Meloni. La vicenda si infittisce, mentre l’opinione pubblica si chiede chi ci sia dietro questa strategia e quali siano gli obiettivi reali. La polemica si accende e le domande rimangono senza risposta.

E ora spunta la chat Ranucci-Boccia nell'affaire Sangiuliano. Che ci fosse un piano mediatico ben orchestrato, per gettare fango sul ministro e tentare di indebolire il governo Meloni, sembrava chiaro fin dall'inizio di quella sorta di spy story in salsa tragedia napoletana che ha portato infine alle dimissione dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano, caduto nella trappola ordita dall'imprenditrice pompeiana Maria Rosaria Boccia. I fili di quella macchinazione, però, erano tirati dall'alto, dal solito sistema di esclusive giornalistiche usate come una clava per aprire filoni giudiziari contro gli avversari politici.

