Metalli pesanti e idrocarburi nel terreno sotto la foce dell' Oreto c’è una discarica ignorata per anni | Urge monitoraggio sanitario

Sotto la foce dell’Oreto si nascondono metalli pesanti e idrocarburi. La discarica, in funzione per oltre cinquant’anni, è stata trascurata e ignorata, anche se i rischi per la salute sono evidenti. Esperti chiedono di fare subito controlli e monitorare la situazione, perché l’area, un tempo frequentata da palermitani per bagni e passeggiate, presenta ancora tracce di inquinamento che non si possono più ignorare.

Per oltre cinquant'anni quell'area, un tempo affollata dai palermitani che si riversavano nella Costa sud per un bagno o una passeggiata, è stata utilizzata come una delle principali discariche della città, sia durante le operazioni di ricostruzione postbellica che nel corso del più recente.

