discarica abusiva di metalli denunciato amministratore

I carabinieri forestali di Mortara e la polizia locale di Robbio hanno scoperto una discarica abusiva di metalli, tra cui ferro, alluminio e radiatori, in un’area privata. L’attività illecita, senza autorizzazione, è stata collegata a un’azienda locale. L’amministratore unico è stato denunciato per violazione dell’articolo 256 del Testo Unico Ambientale, che tutela l’ambiente da attività di gestione rifiuti non autorizzate.

Una discarica non autorizzata di ferro, alluminio, cavi elettrici e radiatori è stata scoperta dai carabinieri forestali di Mortara in collaborazione con la polizia locale di Robbio all’interno di un’area di proprietà di una società il cui amministratore unico è stato denunciato a piede libero per la violazione dell’articolo 256 del Testo Unico Ambientale che punisce chiunque svolta attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti senza essere in possesso della necessaria autorizzazione. I rifiuti, catalogati come non pericolosi, erano stipati su una superficie recintata ma visibili dall’esterno ed erano gli scarti di produzione di una impresa di metalli che non era autorizzata alla gestione dei rifiuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

