Foce del fiume Oreto sentieri storici da riaprire al pubblico | aggiudicata la gara per la bonifica

È stato aggiudicato l’appalto per la bonifica della foce del fiume Oreto, nell’area tra Ponte Corleone e Ponte di Mare. I lavori di riqualificazione mirano a ripristinare i sentieri storici e a rendere nuovamente accessibile al pubblico questa zona, contribuendo alla tutela ambientale e alla valorizzazione del patrimonio locale. L’intervento rappresenta un passo importante per il recupero e la riqualificazione dell’area fluviale.

Si avvicinano i lavori per la riqualificazione dell'area della foce del fiume Oreto, tra Ponte Corleone e Ponte di Mare. Al termine della procedura negoziata, senza bando ma con manifestazioni di interesse, il Comune ha infatti aggiudicato i lavori. Ad occuparsene sarà la Opere srl

