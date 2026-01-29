Sì ai metal detector vicino agli istituti | Sicurezza necessaria per fare scuola

Alessandro Artini, presidente regionale degli presidi, dice sì ai metal detector vicino alle scuole. Ma avverte: non sono la soluzione definitiva contro i coltelli in classe. La decisione del governo di installare questi strumenti divide gli insegnanti. Artini evidenzia che i metal detector possono aiutare, ma da soli non risolvono il problema. Serve un’attenzione più ampia, con controlli e collaborazione tra istituzioni e famiglie.

Non li boccia, ma mette dei paletti chiari. Alessandro Artini, presidente regionale dell'Associazione nazionale presidi, guarda con realismo alla direttiva annunciata dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sull'uso dei metal detector nelle scuole: strumenti che possono avere una loro utilità, ma che da soli non bastano ad arginare un fenomeno complesso come quello dei coltelli tra i banchi. Presidente Artini, il ministro Piantedosi ha annunciato una direttiva che consente ai presidi, insieme ai prefetti, di attivare controlli con metal detector all'ingresso delle scuole. Come giudica questa scelta? "Siamo di fronte a un problema serio e crescente.

