Il provveditore di Reggio, Daniele Cottafavi, ha chiarito che il metal detector nelle scuole non serve a educare, ma solo in situazioni di emergenza. La proposta del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha suscitato molte polemiche, ma Cottafavi ribadisce che si tratta di uno strumento estrema, da usare solo in casi particolari, non come norma quotidiana.

"Il metal detector non è una misura educativa: è uno strumento di intervento in caso di emergenza". Così il provveditore di Reggio, Daniele Cottafavi, sulla recente proposta del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. Dopo la tragedia avvenuta a La Spezia, dove un diciottenne in gennaio è morto in seguito ad un accoltellamento a scuola, il dibattito sulla violenza giovanile è tornato a infiammarsi. Quella di portarsi dietro un coltello "purtroppo sta diventando quasi una moda" ha affermato il ministro, che ha aperto alla possibilità di usare metal detector su richiesta degli istituti che segnalano seri problemi di sicurezza e previa valutazione delle autorità competenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Metal detector a scuola: "È una misura estrema"

Approfondimenti su Reggio Emilia

La maggior parte degli studenti approva l’uso dei metal detector e dei controlli a scuola.

Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, sostiene l’uso dei metal detector nelle scuole.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

METAL DETECTOR a SCUOLA NON avete CAPITO il PROBLEMA!

Ultime notizie su Reggio Emilia

Argomenti discussi: I metal detector a scuola sono davvero una buona idea?; I metal detector nelle scuole arriveranno davvero, forse; Metal detector a scuola: studenti e presidi a confronto; Metal detector a scuola: niente vigilanza privata.

Napoli, metal detector a scuola: «Nella rete del prefetto finiscono dodici istituti»Il disagio giovanile è tutto lì, negli atteggiamenti che si tengono a scuola. È proprio la popolazione scolastica una delle frange più attenzionate in questo ... ilmattino.it

Metal detector a scuola: la Direttiva 2026. Casi gravi, procedura e chi effettua i controlliScopri come il metal detector a scuola può migliorare la sicurezza degli studenti e combattere la violenza giovanile. informazionescuola.it

Le armi che il metal detector non vede LEGGI L'ARTICOLO DI Espedito Pistone facebook

L’apertura all’uso dei metal detector a scuola sembra una risposta rapida ed efficace a episodi di violenza avvenuti in ambito scolastico, ma i suoi effetti sono meno scontati di quanto sembri. x.com