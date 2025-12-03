Dopamina e Smartphone ovvero il Lato Oscuro delle App che creano dipendenza

Le app sul cellulare ci espongono a stimoli che attivano la dopamina, il neurotrasmettitore del piacere, della motivazione e, purtroppo, della dipendenza. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Dopamina e Smartphone, ovvero il Lato Oscuro delle App che creano dipendenza.

Scopri altri approfondimenti

Fondazione Leonardo. . ?Quanto tempo passi davanti allo schermo del tuo smartphone? Secondo il Financial Times, il tempo che passiamo sui social network sta crollando! Sembra che abbiamo raggiunto il picco nel 2022 e da allora il trend è in discesa. - facebook.com Vai su Facebook

Usi troppo lo smartphone? È ora del detox da dopamina - La dopamina è un neurotrasmettitore che si attiva nei processi di gratificazione e ricompensa, qualunque sia l’attività intrapresa: può trattarsi di gustare del buon cibo, immergersi in un video gioco ... Come scrive tgcom24.mediaset.it