L’epilessia è largamente diffusa a livello mondiale Ma nonostante l’incidenza risente ancora del pregiudizio Ecco perché sconfiggere lo stigma

L’epilessia colpisce milioni di persone in tutto il mondo, ma ancora oggi molte si trovano a dover affrontare pregiudizi e incomprensioni. Nonostante sia una malattia conosciuta, lo stigma rimane forte, specialmente tra le donne e durante la gravidanza. Le persone con epilessia spesso devono combattere non solo con i sintomi, ma anche con l’idea sbagliata che si sono fatte di loro. È ora di sfatare i miti e di migliorare il modo in cui questa condizione viene percepita.

L 'epilessia è una malattia neurologica che colpisce milioni di persone. Nonostante la sua incidenza, però, porta ancora con sé stigma, confusione diagnostica e sfide di gestione, soprattutto per le donne e in periodi cruciali come la gravidanza. Il 9 febbraio si celebra la Giornata Mondiale dell'Epilessia, un'occasione per informare, sfatare pregiudizi e diffondere conoscenza su una delle condizioni neurologiche più diffuse al mondo.

