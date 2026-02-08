Zafferia tragedia familiare | padre e figlio trovati morti in casa indagini in corso sulle cause del decesso

La comunità di Zafferia si sveglia sotto shock dopo aver scoperto che padre e figlio sono stati trovati morti in casa. La polizia sta indagando sulle cause di questa tragedia, ancora tutte da chiarire. La scena si è svolta in via Giovan Filippo De Lignamine, lasciando amici e vicini senza parole.

La scoperta di una tragedia familiare ha scosso la comunità di Zafferia, una frazione di Messina, dove un padre e un figlio sono stati trovati senza vita nella loro abitazione in via Giovan Filippo De Lignamine. L’allarme è scattato questa mattina, quando l’altro figlio della famiglia, residente fuori Messina, ha perso ogni contatto con il fratello che si occupava dell’assistenza al padre e ha immediatamente allertato le autorità. L’angoscia crescente per l’impossibilità di raggiungere i familiari ha spinto l’uomo a chiedere l’intervento della polizia, che ha fatto la macabra scoperta. Gli agenti delle Volanti, giunti sul posto, hanno dovuto forzare l’accesso all’appartamento, sfondando una finestra, per poi imbattersi nella terribile scena: i corpi senza vita dei due uomini.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Zafferia Tragedia

Ultime notizie su Zafferia Tragedia

