Messina Zafferia | tragedia familiare padre e figlio trovati senza vita in casa Indagini in corso

Questa mattina a Zafferia, frazione di Messina, i carabinieri hanno trovato i corpi di un padre e di suo figlio all’interno di una casa. Le cause della tragedia sono ancora da chiarire, mentre le forze dell’ordine avviano le indagini per capire cosa sia successo. La comunità del posto è sotto shock.

Il silenzio di una casa a Zafferia, frazione di Messina, ha inghiottito le vite di due uomini, padre e figlio, ritrovati senza vita nel corso della giornata di oggi, 8 febbraio 2026. La scoperta, che ha gettato nello sconforto un'intera comunità, è avvenuta grazie alla preoccupazione di un altro figlio, residente fuori città, il quale non riusciva più a contattare i suoi familiari. L'evento, ancora avvolto nel mistero, si consuma in una quotidianità spezzata, lasciando dietro di sé interrogativi sulle cause di una tragedia che ha strappato un pezzo di cuore alla Sicilia. L'allarme è scattato nelle prime ore del pomeriggio, quando l'altro figlio, impossibilitato a raggiungere i congiunti per telefono, ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

