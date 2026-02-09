Messina Oteri risponde a Carreri | polemiche pretestuose e strumentali

Nella città di Messina, il confronto tra l’assessore Nino Carreri e il capogruppo di Prima l’Italia, Cosimo Oteri, si fa sempre più acceso. Oteri ha risposto alle accuse di polemiche pretestuose e strumentali, evidenziando come il dibattito sul rinvio del bilancio in Commissione sia stato sfruttato a fini politici. La discussione si infiamma, mentre i toni si fanno più vivi tra le due parti.

Messina è al centro di un acceso dibattito politico tra l’assessore Nino Carreri e il capogruppo di Prima l’Italia, Cosimo Oteri, in merito al rinvio in Commissione del bilancio previsionale. Le dichiarazioni di Oteri, rilasciate nella serata di oggi, 9 febbraio 2026, accusano Carreri di utilizzare “polemiche pretestuose e strumentali” per distogliere l’attenzione dal merito dei provvedimenti in discussione e alimentare uno scontro politico. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni all’interno dell’amministrazione comunale, acuite dalle recenti dimissioni dell’ex sindaco Basile e dalle conseguenti ripercussioni sulla composizione delle commissioni consiliari.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Messina Oteri

È stata avviata una petizione online promossa dal comitato “Prima Messina” e sostenuta dal consigliere comunale Cosimo Oteri.

Il nuovo ponte di Paderno è una priorità per garantire continuità nei collegamenti tra le province di Lecco e Bergamo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Messina Oteri

Argomenti discussi: Vannacci lascia la Lega, ma i suoi a Messina non lo seguono: Non ci ha neanche consultati; Oteri, Basile mai stato guida cittadina. Ho brindato alle sue dimissioni; Dimissioni del sindaco di Messina, le opposizioni all'attacco. Gioveni: La farsa è finita. - RTP; Oteri: il team Vannacci di Messina resta nella Lega.

Messina, Oteri risponde a Carreri: polemiche pretestuose e strumentaliLe dichiarazioni dell’assessore Nino Carreri sul rinvio in Commissione del bilancio previsionale appaiono pretestuose e strumentali e rappresentano l’ennesimo tentativo di spostare il dibattito dal m ... strettoweb.com

Messina, la denuncia di Oteri: illegittimo il regolamento sull’assegnazione degli alloggi popolariMessina – La recente sentenza della Corte Costituzionale (1/2026) ha chiarito che l’unico criterio legittimo per l’assegnazione di alloggi pubblici è lo stato di bisogno. Da ciò deriva che il Regolam ... strettoweb.com

Messina, la denuncia di Oteri: "illegittimo il regolamento sull'assegnazione degli alloggi popolari" facebook