Sul ponte polemiche strumentali

Il nuovo ponte di Paderno è una priorità per garantire continuità nei collegamenti tra le province di Lecco e Bergamo. La sua realizzazione è urgente per evitare il rischio di blocchi totali delle vie di comunicazione, come accaduto in passato. È fondamentale procedere con un progetto chiaro e condiviso, superando polemiche strumentali, per assicurare sicurezza e funzionalità a un'infrastruttura strategica.

Il nuovo ponte di Paderno s’ha da fare. E in fretta. Pena il blocco totale dei collegamenti viario e ferroviario tra Paderno e Calusco, tra il Meratese e l’Isola, tra la provincia di Lecco e la provincia di Bergamo, come è successo tra il 2018 e il 2020. L’assessore regionale alle Infrastrutture e alle Opere pubbliche Claudia Maria Terzi risponde a distanza ai sindaci del Meratese che la accusano di non aver valutato le loro osservazioni e di non aver preso in considerazione le altre soluzioni proposte, rispetto alla costruzione del nuovo ponte proprio accanto allo storico ponte San Michele. "Ascolto, confronto e partecipazione sono state le costanti che hanno e stanno caratterizzando l’articolato percorso per definire il progetto del nuovo ponte sull’Adda, in sostituzione dell’attuale", rivendica l’assessore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Sul ponte polemiche strumentali" Leggi anche: Mo: Bonelli, 'polemiche strumentali sul caso Hannoun' Leggi anche: Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, Fondamenta e Avs replicano a Giubilei: "No a polemiche strumentali" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sul ponte polemiche strumentali; Nuovo ponte San Michele, Terzi: procede l’iter per la realizzazione; Nuovo ponte di Paderno, Terzi replica a Torchio: 'Polemiche strumentali'. "Sul ponte polemiche strumentali" - Pena il blocco totale dei collegamenti viario e ... ilgiorno.it

Nuovo ponte di Paderno, Terzi replica a Torchio: “Polemiche strumentali” - L’assessore regionale Terzi risponde alle critiche avanzate dal sindaco di Paderno “Le critich sono solo strumentali per fini meramente politici che travalicano gli interessi e le esigenze concrete” P ... msn.com

Nuovo Ponte San Michele, Terzi: “L’iter prosegue nel dialogo, stop alle polemiche” - Ascolto, confronto e partecipazione sono state le costanti che hanno e stanno caratterizzando l’articolato percorso per definire il progetto del nuovo ponte sull’Adda, in sostituzione dell’attuale”. resegoneonline.it

Ponte sullo Stretto, Salvini replica alle polemiche: "il commissario è uno ed è Ciucci, l'ho scelto io" - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.