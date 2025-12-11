Anagni laurea i Campioni d' Italia di calcio balilla

A Anagni si sono tenuti i Campionati Italiani Assoluti di calcio balilla di Classe e Categoria, attirando un grande pubblico e numerosi partecipanti. L'evento, svoltosi lo scorso fine settimana, ha regalato momenti di grande entusiasmo e competizione, consolidando la città come palco di uno dei principali appuntamenti nazionali di questo sport.

La manifestazione, organizzata dalla FIGeST – Federazione Italiana.

Anagni, grande successo per i Campionati Italiani Assoluti di calcio balilla: incoronati i nuovi campioni 2025 - Oltre un fine settimana di gare, pubblico e spettacolo per l’evento FIGeST che ha assegnato i titoli nazionali in tutte le categorie: brillano atleti da tutta Italia e cresce il movimento giovanile ... Come scrive tunews24.it