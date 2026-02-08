Messina successo per le World Champions League Finals di calcio balilla

Messina ha accolto con entusiasmo le Finals della Champions League di calcio balilla. Oltre settecento persone, tra atleti e accompagnatori, hanno preso parte all’evento internazionale, che si è svolto senza problemi nella città siciliana. La manifestazione ha attirato appassionati da diverse nazioni e ha confermato la tradizione di Messina come capitale del calcio balilla in Italia.

Messina ha ospitato con successo le World Champions League Finals di calcio balilla, un evento di portata internazionale che ha visto la partecipazione di oltre settecento persone tra atleti, accompagnatori e addetti ai lavori. La competizione, giunta per la prima volta in Italia, si è conclusa l'8 febbraio 2026, lasciando un segno significativo sia dal punto di vista sportivo che turistico per la città siciliana. L'evento ha rappresentato un momento di svolta per il calcio balilla, con l'introduzione di nuove categorie che promuovono l'inclusione e l'intergenerazionalità. La manifestazione ha richiamato a Messina 534 atleti iscritti alla competizione ufficiale, un numero che sottolinea l'interesse crescente per questo sport, spesso considerato di nicchia, ma che si rivela capace di attrarre un pubblico ampio e appassionato.

