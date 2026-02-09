Messico corteo pro Maduro contro gli Stati Uniti

A Città del Messico, centinaia di persone sono scese in piazza per esprimere solidarietà a Maduro e contro gli Stati Uniti. La manifestazione si è svolta nel centro della città l’8 febbraio e ha visto partecipanti che contestano le politiche di Washington in America Latina. La tensione tra i paesi della regione si fa sentire sempre di più, con manifestanti che chiedono rispetto e maggiore autonomia.

Solidarietà a Maduro, Città del Messico alza la voce contro Washington. La manifestazione pro-Maduro che ha preso forma nel cuore di Città del Messico l’8 febbraio 2026 rappresenta un’ulteriore escalation di tensioni in un contesto latinoamericano sempre più diviso. Centinaia di persone hanno partecipato attivamente al corteo, esprimendo un chiaro dissenso nei confronti dell’intervento degli Stati Uniti e chiedendo la libertà di Nicolas Maduro, catturato un mese prima in circostanze che sollevano interrogativi sulla sovranità nazionale venezuelana. L’evento è stato promosso dal Fronte Anti-imperialista Messicano per il Venezuela, un’organizzazione che da tempo si batte contro quella che definisce un’ingerenza destabilizzante da parte di Washington nella regione.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Città del Messico Proteste "Giù le mani dal Venezuela", il presidio contro Trump e gli Stati Uniti e pro Maduro Il presidio “Giù le mani dal Venezuela” si propone di sostenere il governo di Nicolás Maduro e la rivoluzione bolivariana, opponendosi alle politiche degli Stati Uniti e di Donald Trump. Corteo in centro a Firenze. “Manifestiamo contro l’aggressione degli Stati Uniti contro il Venezuela” Oggi, 4 gennaio 2026, Firenze ha ospitato un corteo nel centro città per protestare contro l’intervento degli Stati Uniti in Venezuela. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Messico, corteo pro Maduro contro gli Stati Uniti Ultime notizie su Città del Messico Proteste Argomenti discussi: Messico, corteo pro Maduro contro gli Stati Uniti; Spagna, tempesta Marta colpisce il Paese: migliaia evacuati. Messico, corteo pro Maduro contro gli Stati UnitiCentinaia di persone hanno marciato nel centro di Città del Messico per chiedere la libertà di Nicolas Maduro e criticare l’interferenza degli Stati Uniti in America Latina. La protesta è stata organi ... tg24.sky.it Milano-Cortina 2026, il medagliere aggiornato: siamo terzi dietro Stati Uniti e Norvegia! I nostri azzurri hanno già conquistato un oro, due argenti e sei bronzi. Adesso continuate a farci sognare facebook SCONFITTA PER L’ITALIA Nulla da fare per Mosaner-Constantini che perdono contro la Gran Bretagna prima in classifica, complicandosi la strada verso la semifinale. Lunedì 9 ci sarà la partita decisiva contro gli Stati Uniti #MilanoCortina2026 #Ol x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.