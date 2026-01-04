Giù le mani dal Venezuela il presidio contro Trump e gli Stati Uniti e pro Maduro
Il presidio “Giù le mani dal Venezuela” si propone di sostenere il governo di Nicolás Maduro e la rivoluzione bolivariana, opponendosi alle politiche degli Stati Uniti e di Donald Trump. L’evento rappresenta un momento di mobilitazione per esprimere solidarietà e mantenere alta l’attenzione sulla situazione politica e sociale del paese sudamericano. Un’occasione per condividere la posizione di sostegno al Venezuela e alla sua scelta di sovranità.
“Giù le mani dal Venezuela”. E anche: “Con la rivoluzione boliviana”. E ancora: “Con Maduro fino alla vittoria”. Presidio in viale Indipendenza, davanti alla sede Rai a Perugia, nel pomeriggio di sabato 3 gennaio per protestare contro l'attacco degli Stati Uniti al Venezuela e la cattura di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
