Giù le mani dal Venezuela il presidio contro Trump e gli Stati Uniti e pro Maduro

Il presidio “Giù le mani dal Venezuela” si propone di sostenere il governo di Nicolás Maduro e la rivoluzione bolivariana, opponendosi alle politiche degli Stati Uniti e di Donald Trump. L’evento rappresenta un momento di mobilitazione per esprimere solidarietà e mantenere alta l’attenzione sulla situazione politica e sociale del paese sudamericano. Un’occasione per condividere la posizione di sostegno al Venezuela e alla sua scelta di sovranità.

Venezuela, presidio davanti al consolato Usa - Un presidio di circa duecento persone è andato in scena ieri pomeriggio tra via Turati e via Moscova, a due ... msn.com

FOTO| “Giù le mani dal Venezuela, a Roma il presidio Arci all’ambasciata Usa - "Giù le mani dal Venezuela": un presidio è stato convocato da Arci di fronte all'ambasciata degli Stati Uniti a Roma ... dire.it

Milano, il corteo ProPal confluisce nel presidio per il Venezuela: Fermare il colonialismo Usa

Attacco al Venezuela, le mani sul petrolio: “Adesso ci pensiamo noi”. @nicolaborzi x.com

Centinaia di persone protestano a Roma contro attacco USA per “cambio regime” in Venezuela Nel pomeriggio del 3 gennaio, ora locale, nonostante la pioggia centinaia di manifestanti si sono riuniti a Roma in prossimità dell'ambasciata degli Stati Uniti in Ital - facebook.com facebook

