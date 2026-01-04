Corteo in centro a Firenze Manifestiamo contro l’aggressione degli Stati Uniti contro il Venezuela

Oggi, 4 gennaio 2026, Firenze ha ospitato un corteo nel centro città per protestare contro l’intervento degli Stati Uniti in Venezuela. La manifestazione ha evidenziato la condanna verso le azioni ritenute imperialiste, in particolare il sequestro del presidente Nicolas Maduro e della sua famiglia. L’evento si inserisce in un contesto di crescente attenzione internazionale sulle tensioni tra Stati Uniti e Venezuela.

Firenze, 4 gennaio 2026 – Una manifestazione è stata organizzata nel pomeriggio di oggi, 4 gennaio, a Firenze "a seguito dell'aggressione imperialista degli Stati Uniti d'America contro il Venezuela Bolivariano, il sequestro del legittimo presidente Nicolas Maduro e della sua famiglia". Queste le motivazioni degli organizzatori della manifestazione che è stata promossa dalle comunità di Perù, Cuba, Bolivia, Cile, Messico e Colombia, alla quale aderiscono anche i centri sociali. È previsto un concentramento alle 17:30 in piazza Ognissanti, poi il corteo si dirigerà verso il vicino Consolato americano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corteo in centro a Firenze. “Manifestiamo contro l’aggressione degli Stati Uniti contro il Venezuela” Leggi anche: Il Partito Democratico dell'Umbria contro Trump: "Aggressione degli Stati Uniti al Venezuela" Leggi anche: Umbria, Barcaioli contro Trump: "Atto gravissimo, il Governo Meloni condanni subito l'aggressione degli Stati Uniti al Venezuela" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Corteo in centro a Firenze. “Manifestiamo contro l’aggressione degli Stati Uniti contro il Venezuela” - Promossa dalle comunità di Perù, Cuba, Bolivia, Cile, Messico e Colombia, da piazza Ognissanti si dirigerà verso il Consolato americano. lanazione.it

Firenze, il corteo dei lavoratori Gkn tra cori e bandiere palestinesi - I lavoratori della GKN hanno sfilato in corteo sabato a Firenze contro "i mille rinvii e le mille attese che impediscono la partenza del nuovo progetto industriale. lanazione.it

Firenze, ex Gkn di nuovo in corteo per Gaza: «Questa tregua non è una pace» - Al corteo organizzato dal collettivo ex Gnk la sera di mercoledì 5 novembre, tra tamburi e bandiere ... corrierefiorentino.corriere.it

2025-12-12 FIRENZE - SCIOPERO GENERALE, LANDINI ALLA MANIFESTAZIONE TOSCANA

GIÙ LE MANI DAL VENEZUELA Partecipato presidio e corteo per le città del centro di Pisa contro l' aggressione imperialista USA, al fianco del popolo e del governo bolivariano, per la libertà immediata del legittimo presidente Maduro rapito da Trump. Le dich - facebook.com facebook

«LA SOLIDARIETA' NON E' TERRORISMO» Corteo pro Palestina per il centro di Milano, poche ore dopo l’inchiesta su presunti fondi ad Hamas che ha portato all’arresto di 9 persone. I manifestanti: «La solidarietà non è terrorismo» Potere al popolo # x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.