Corvi del Parma stregato il mercato della Roma si prepara all' assalto
La Roma si prepara all’assalto e potenzia il suo mercato. La squadra sta lavorando per rafforzare la porta in vista della prossima stagione, cercando di migliorare la gestione tra i pali. I dirigenti sono già al lavoro, pronti a fare le mosse giuste per rinforzare la rosa e puntare in alto.
Nel contesto della programmazione estiva, la Roma potenzia la propria analisi per garantire una gestione affidabile della porta in prospettiva. L’attenzione è rivolta a Edoardo Corvi, giovane portiere attualmente in forza al Parma, considerato tra i profili più interessanti del panorama nazionale per il futuro dei capitolini. Il percorso stagionale del giovane estremo difensore sta evidenziando una crescita costante, con una presenza costante tra i pali che riflette la sua maturazione tecnica. Finora ha totalizzato 12 presenze complessive, tutte nel massimo campionato, e ha accumulato 1.080 minuti giocati. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
