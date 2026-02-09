La trattativa tra Juventus e Inter per Weston McKennie potrebbe chiudersi già questa estate. Secondo alcune fonti, i nerazzurri sono ancora molto interessati al centrocampista americano e il suo trasferimento sembra ormai questione di tempo. La Juventus, invece, valuta la possibile cessione e aspetta offerte concrete. La situazione si sbloccherà nelle prossime settimane.

Inter News 24 Mercato Inter, McKennie sembra destinato a lasciare la Juventus e i nerazzurri restano sempre interessati a lui. Mentre la squadra di Cristian Chivu prepara il big match di sabato sera, la dirigenza dell’ Inter lavora sottotraccia per colpi che guardano già alla prossima stagione. L’ultimo nome finito sulla lista dei desideri nerazzurri è quello di Weston McKennie, attualmente in forza ai bianconeri ma con un contratto prossimo alla scadenza. Secondo il giornalista Enzo Bucchioni, il trasloco dell’americano a Milano è un’ipotesi sempre più concreta, complice un rapporto con l’ambiente torinese non sempre idilliaco. 🔗 Leggi su Internews24.com

Mercato Inter, McKennie sempre più verso i nerazzurri? Per Bucchioni è un'affare che si farà in estate. Ecco perché

L’affare Mlacic tra l’Inter e l’Hajduk è attualmente in stand-by, suscitando frustrazione nei nerazzurri.

La trattativa tra l’Inter e Diaby si è sbloccata nella notte.

