L’affare Mlacic tra l’Inter e l’Hajduk è attualmente in stand-by, suscitando frustrazione nei nerazzurri. Secondo fonti ufficiali, il club è insoddisfatto del comportamento dell’entourage del difensore, che potrebbe compromettere la buona riuscita dell’operazione. Questa situazione evidenzia le difficoltà nelle trattative di mercato, con l’Inter che monitora attentamente gli sviluppi per trovare una soluzione efficace e rispettosa degli accordi.

Inter News 24 Mercato Inter, Romano rivela l’irritazione del club nerazzurro per il comportamento dell’entourage del difensore dell’Hajduk. Sembrava un’operazione ormai ai dettagli, ma il passaggio di Branimir Mlacic all’Inter ha subito una brusca interruzione. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la dirigenza nerazzurra è rimasta profondamente delusa dalla gestione dell’affare da parte del calciatore classe 2007. Nonostante i club avessero già sigillato l’intesa, l’inserimento di nuove figure professionali ha cambiato le carte in tavola: «L’Inter non è assolutamente contenta di quello che è accaduto, cioè che il giocatore scelga un procuratore dopo che è stata chiusa verbalmente un’operazione con l’Hajduk». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, stallo per Mlacic e nerazzurri indignati: ecco perché l’affare rischia di saltare

