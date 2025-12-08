Il presepe si arricchisce di futuro | Confartigianato e Coldiretti donano al vescovo Caiazzo la statuina del lavoro
Confartigianato e Coldiretti consegneranno al vescovo della diocesi di Cesena-Sarsina Antonio Giuseppe Caiazzo il 16 dicembre alle 17 nella sede di Confartigianato cesenate in via Alpi, in occasione della tradizionale messa natalizia, la statuina del presepe che quest’anno rappresenta il lavoro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
