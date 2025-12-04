La Brianza a corto di personale | dai falegnami ai meccanici dai gelatai ai saldatori non si trovano 12mila lavoratori
Monza, 4 dicembre 2025 – In Italia ci sono un milione di posizioni lavorative aperte per le quali non si riesce a trovare un candidato adatto alle esigenze delle aziende. Nella provincia di Monza e Brianza nel 2024 le aziende del territorio hanno segnalato difficoltà nel reperire profili professionali adeguati nel 52% dei casi. Spaziano dai manutentori e riparatori di apparati elettronici agli assemblatori in serie di parti di macchine, saldatori, verniciatori, montatori di carpenteria, fino ai pasticcieri e gelatai, programmatori e addetti alle buste paga. Se ne è parlato nei giorni scorsi guzzi monza robolab a Meda nel convegno di Afol Monza e Brianza che ha presentato il Report Formazione - Lavoro 2024, dedicato al tema della transizione dalla scuola al lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Ed ecco in foto Rosa Musella di Seregno (Monza-Brianza). Ha ricevuto i suoi attestati del contest del mese di Settembre 2025 CATEGORIA DI GARA: Femminile - Colore, Piega e Trattamenti 2° Posto provincia di Monza-Brianza 7° Posto regione Lombardia C - facebook.com Vai su Facebook