La Brianza a corto di personale | dai falegnami ai meccanici dai gelatai ai saldatori non si trovano 12mila lavoratori

Monza, 4 dicembre 2025 – In Italia ci sono un milione di posizioni lavorative aperte per le quali non si riesce a trovare un candidato adatto alle esigenze delle aziende. Nella provincia di Monza e Brianza nel 2024 le aziende del territorio hanno segnalato difficoltà nel reperire profili professionali adeguati nel 52% dei casi. Spaziano dai manutentori e riparatori di apparati elettronici agli assemblatori in serie di parti di macchine, saldatori, verniciatori, montatori di carpenteria, fino ai pasticcieri e gelatai, programmatori e addetti alle buste paga. Se ne è parlato nei giorni scorsi guzzi monza robolab a Meda nel convegno di Afol Monza e Brianza che ha presentato il Report Formazione - Lavoro 2024, dedicato al tema della transizione dalla scuola al lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

