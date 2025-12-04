La Brianza a corto di personale | dai falegnami ai meccanici dai gelatai ai saldatori non si trovano 12mila lavoratori

Ilgiorno.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monza, 4 dicembre  2025 –  In Italia ci sono un milione di posizioni lavorative aperte per le quali non si riesce a trovare un candidato adatto alle esigenze delle aziende. Nella provincia di Monza e Brianza nel 2024 le aziende del territorio hanno segnalato difficoltà nel reperire profili professionali adeguati nel 52% dei casi. Spaziano dai manutentori e riparatori di apparati elettronici agli assemblatori in serie di parti di macchine, saldatori, verniciatori, montatori di carpenteria, fino ai pasticcieri e gelatai, programmatori e addetti alle buste paga. Se ne è parlato nei giorni scorsi guzzi monza robolab a Meda nel convegno di Afol Monza e Brianza che ha presentato il Report Formazione - Lavoro 2024, dedicato al tema della transizione dalla scuola al lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la brianza a corto di personale dai falegnami ai meccanici dai gelatai ai saldatori non si trovano 12mila lavoratori

© Ilgiorno.it - La Brianza a corto di personale: dai falegnami ai meccanici, dai gelatai ai saldatori, non si trovano 12mila lavoratori

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Brianza Corto Personale Falegnami