Elogio e Distruzione la presentazione del nuovo libro di Giuseppe Zingaro Tarantino
Presentazione e lettura di "Elogio e Distruzione", il nuovo libro di Giuseppe Zingaro Tarantino, in programma il prossimo 28 novembre presso il Gilda Sconzajuoco. Sostenuti da un tappeto musicale, attori e attrici, leggeranno alcune poesie, nelle varie lingue, attraversando le tre sezioni del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Accadde oggi | La Notte dei cristalli: la spirale di violenza dei pogrom semina morte e distruzione in tutta la Germania nazista Quando si ricorda un evento storico significativo come la “Notte dei cristalli”, traduzione in italiano del tedesco “Kristallnacht”, è neces - facebook.com Vai su Facebook
Battlefield Next: il nuovo filmato trafugato mostra la distruzione ed è uno spettacolo - Mentre si attende la presentazione ufficiale di Battlefield Next, che per stessa ammissione di Electronic Arts arriverà nel corso dell'estate 2025, continuano ad arrivare senza sosta nuove clip ... Come scrive everyeye.it
Michael J. Fox affaticato alla presentazione del suo nuovo libro: “Mi piacerebbe non svegliarmi un giorno” - L’attore convive col Parkinson ormai da 35 anni e viene ripreso da alcuni fan mentre scende dall’auto e viene ... Riporta fanpage.it