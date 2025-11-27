Presentazione e lettura di "Elogio e Distruzione", il nuovo libro di Giuseppe Zingaro Tarantino, in programma il prossimo 28 novembre presso il Gilda Sconzajuoco. Sostenuti da un tappeto musicale, attori e attrici, leggeranno alcune poesie, nelle varie lingue, attraversando le tre sezioni del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - "Elogio e Distruzione", la presentazione del nuovo libro di Giuseppe Zingaro Tarantino