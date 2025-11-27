Elogio e Distruzione la presentazione del nuovo libro di Giuseppe Zingaro Tarantino

Palermotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentazione e lettura di "Elogio e Distruzione", il nuovo libro di Giuseppe Zingaro Tarantino, in programma il prossimo 28 novembre presso il Gilda Sconzajuoco. Sostenuti da un tappeto musicale, attori e attrici, leggeranno alcune poesie, nelle varie lingue, attraversando le tre sezioni del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

elogio e distruzione la presentazione del nuovo libro di giuseppe zingaro tarantino

© Palermotoday.it - "Elogio e Distruzione", la presentazione del nuovo libro di Giuseppe Zingaro Tarantino

News recenti che potrebbero piacerti

Battlefield Next: il nuovo filmato trafugato mostra la distruzione ed è uno spettacolo - Mentre si attende la presentazione ufficiale di Battlefield Next, che per stessa ammissione di Electronic Arts arriverà nel corso dell'estate 2025, continuano ad arrivare senza sosta nuove clip ... Come scrive everyeye.it

Michael J. Fox affaticato alla presentazione del suo nuovo libro: “Mi piacerebbe non svegliarmi un giorno” - L’attore convive col Parkinson ormai da 35 anni e viene ripreso da alcuni fan mentre scende dall’auto e viene ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Elogio Distruzione Presentazione Nuovo