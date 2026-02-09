Giorgia Meloni risponde alle critiche sulle vignette del Fatto su di lei. La premier denuncia una deriva illiberale e fa notare come la satira venga difesa solo quando va contro gli avversari. Meloni si dice sorpresa che nessuno dica nulla a riguardo e commenta il caso Pucci, con il comico accusato di fascismo e sessismo dalla sinistra.

Sul "caso Pucci", con il comico accusato dalla sinistra di fascismo e di sessismo, ieri è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni, sottolineando la "spaventosa deriva illiberale" e ricordando che "la satira per loro è sacra solo quando è contro gli avversari". "Non sopporto il doppiopesismo - sbotta la presidente del Consiglio -. È un principio insopportabile. È davvero la cifra della sinistra, la usano sempre. E non ci sto". Meloni ammette di non essere una fan del comico (" a stento sapevo chi fosse ") e assicura di non sapere nemmeno che, nelle sue battute, Pucci abbia preso in giro anche la Schlein. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni: "Sulle vignette del Fatto su di me nessuno dice nulla?"

Approfondimenti su Fatto Meloni

Giorgia Meloni si è schierata con Andrea Pucci contro le vignette di Natangelo.

Steve Bannon torna a puntare il dito contro Giorgia Meloni, dicendo che non dice nulla di importante.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Fatto Meloni

Argomenti discussi: L'Angelo-Meloni di Roma: tutti i meme più divertenti; Meloni: Su quelle vignette del Fatto su di me nessuno dice nulla; Le vignette di Natangelo che hanno fatto infuriare Giorgia Meloni; Meloni sul caso Pucci: Ora basta con il doppiopesismo. Se attaccano me è satira, ma su di loro è sessismo.

Meloni: Sulle vignette del Fatto su di me nessuno dice nulla?L'affondo della premier: Per la sinistra la satira è sacra solo quando è contro gli avversari. E cita il suo caso personale ... ilgiornale.it

Meloni sul caso Pucci: «Ora basta con il doppiopesismo. Se attaccano me è satira, ma su di loro è sessismo»Se si chiede a Giorgia Meloni cosa l’ha spinta ad entrare in una polemica che di politico ha poco, di governativo meno ancora, ma di popolare sicuramente molto, trattandosi di Sanremo, lei risponde ... roma.corriere.it

Il restauro di una parete nella basilica romana di San Lorenzo in Lucina ha acceso il dibattito sui social: la somiglianza di un angelo con Giorgia Meloni ha dato vita a meme, vignette e parodie che hanno invaso il web. Leggi l'articolo sul sito di #finestresullarte facebook