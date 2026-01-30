Steve Bannon torna a puntare il dito contro Giorgia Meloni, dicendo che non dice nulla di importante. L’ex stratega di Trump non le risparmia anche insulti sull’Italia, definendola “f******” per quanto riguarda il tema ICE e le Olimpiadi. Bannon si presenta ancora come portavoce di un sentimento che vede l’Europa come “scrocconi”.

La presenza degli agenti statunitensi dell’ICE in Italia, in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, è finita al centro dell’ennesima polemica. Stavolta a scatenarla è stato Steve Bannon, controverso ex consigliere di Donald Trump, scagliandosi direttamente contro la premier Giorgia Meloni alla sua maniera, decisamente poco ortodossa. “Se l’Italia non vuole gli uomini dell’ICE, allora non mandiamo nessuno e dico anche f*** y** all’Italia”. Bannon contro Italia, cosa ha detto l’ex consigliere di Trump Steve Bannon non è mai stato uno che le manda a dire. Come in molte altre occasioni, durante e dopo essere stato lo stratega di Trump, ha dato voce a quel sentimento di stanchezza e rabbia degli americani di dentro contro i popoli europei “parassiti” che ha portato il tycoon a essere rieletto presidente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Steve Bannon critica Meloni, "non dice nulla di rilevante", e insulta l'Italia su ICE e Olimpiadi: "F******"

Approfondimenti su Steve Bannon

L’ex consigliere di Donald Trump, Steve Bannon, si scaglia contro le decisioni italiane sugli agenti ICE in vista delle Olimpiadi.

Steve Bannon attacca l’Italia, accusandola di aver fatto entrare “terroristi e criminali” e di aver poi rifiutato gli agenti dell’Ice per la sicurezza.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Steve Bannon

Il fuck you di Steve Bannon all'Italia: La peggior classe politica sulla Terra. Meloni era fantastica, ora è irrilevanteL'ex stratega di Donald Trump dopo le polemiche sull'Ice a Milano-Cortina: Meglio così, risparmiamo soldi. Anzi, ritiriamo la squadra dai ... huffingtonpost.it

Bannon: Polemiche sugli agenti Ice alle Olimpiadi? All’Italia io dico: fuck youSteve Bannon, ex stratega della Casa Bianca e figura chiave del trumpismo, torna all’attacco dell’Europa e dell’Italia con dichiarazioni durissime. In ... thesocialpost.it

Il "fuck you" di Steve Bannon all'Italia: "La peggior classe politica sulla Terra. Meloni era fantastica, ora è irrilevante" x.com

Diego Fusaro: Steve Bannon difende la polizia ICE - facebook.com facebook