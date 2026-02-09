Meloni su Pucci e satira | solidarietà al comico ma accusa l’opposizione di alimentare un clima di intolleranza

Meloni ha preso le difese di Francesco Pucci, condannando le recenti offese che ha ricevuto. La premier ha detto che la solidarietà va data a chi fa satira, ma ha anche accusato l’opposizione di alimentare un clima di intolleranza e odio nel paese.

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso solidarietà al comico Francesco Pucci, contestando al contempo una crescente “deriva illiberale” e un clima di odio alimentato, a suo avviso, da settori dell’opposizione politica. La presa di posizione è arrivata a seguito della rinuncia di Pucci alla partecipazione al Festival di Sanremo, dovuta alle polemiche scatenate da alcune sue performance. La vicenda ha acceso un dibattito sulla libertà di espressione e sui limiti dell’umorismo. La reazione della Presidente Meloni, riportata da diverse fonti, si inserisce in un contesto politico già teso.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

