Meloni su Pucci e satira | solidarietà al comico ma accusa l’opposizione di alimentare un clima di intolleranza

Meloni ha preso le difese di Francesco Pucci, condannando le recenti offese che ha ricevuto. La premier ha detto che la solidarietà va data a chi fa satira, ma ha anche accusato l’opposizione di alimentare un clima di intolleranza e odio nel paese.

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso solidarietà al comico Francesco Pucci, contestando al contempo una crescente “deriva illiberale” e un clima di odio alimentato, a suo avviso, da settori dell’opposizione politica. La presa di posizione è arrivata a seguito della rinuncia di Pucci alla partecipazione al Festival di Sanremo, dovuta alle polemiche scatenate da alcune sue performance. La vicenda ha acceso un dibattito sulla libertà di espressione e sui limiti dell’umorismo. La reazione della Presidente Meloni, riportata da diverse fonti, si inserisce in un contesto politico già teso.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Giorgia Meloni Sanremo senza Pucci: minacce e polemiche dopo il sostegno a Meloni, il comico si ritira e accusa un clima di odio. Andrea Pucci ha deciso di non salire sul palco di Sanremo. Sanremo: Lupi, 'solidarietà a Pucci, politicamente corretto ormai è intolleranza' A Sanremo, il politico Lupi prende posizione sulla polemica intorno a Pucci. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Giorgia Meloni Argomenti discussi: Pucci rinuncia a Sanremo, Meloni attacca la sinistra: Spaventosa deriva illiberale. La Russa lo chiama: Ripensaci; Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia a co-conduzione. Solidarietà di Meloni; Pucci rinuncia a Sanremo: Non odio nessuno. Meloni: Spaventosa deriva illiberale della sinistra; La sinistra strumentalizza pure Pucci pur di attaccare Meloni. Meloni contro i cortei: Nemici dell’Italia. E attacca su SanremoDoppio fronte della premier che accusa i manifestanti di Milano e si schiera con Pucci: A sinistra deriva illiberale spaventosa ... repubblica.it Meloni difende Pucci: a sinistra deriva illiberale. La Rai: Rammaricati, clima di intolleranzaLa destra fa quadrato intorno al comico dopo la rinuncia a Sanremo per le polemiche che lo hanno investito nei giorni scorsi ... repubblica.it La fantomatica "sinistra" che si mobilita contro Pucci. Meloni, ma non hai niente di meglio a cui pensare facebook L’arma del vittimismo, Meloni difende Pucci e attacca: «La sinistra è illiberale» x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.